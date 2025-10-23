مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النجمة

0 1
21:00

أهلي جدة

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

فيكتوريا بلزن

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 1
22:00

شتورم جراتس

جميع المباريات

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فريق إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:23 م 23/10/2025
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفقرة تدريبات بدنية قوية، تحت إشراف المدرب الدنماركي ياس توروب.

وخاض محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعض التدريبات التأهيلية للتخلص من الإصابة، التي تعرض لها في الفترة الماضية.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهابن على حساب نظيره إيجل نوار، بنتيجة هدف دون مقابل.

