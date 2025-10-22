مباريات الأمس
بعد هزيمة الأرجنتين.. ماذا قالت الصحف العالمية عن تتويج المغرب بمونديال الشباب؟

كتب - محمد عبدالهادي:

12:04 م 22/10/2025

تصدر منتخب المغرب للشباب حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد الإنجاز التاريخي المتمثل في هزيمة الأرجنتين والتتويج ببطولة كأس العالم للشباب.

وتمكن منتخب المغرب تحت 20 عامًا من الوصول إلى نهائي مونديال الشباب المقام في تشيلي، وهزم منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة، ليظفر باللقب في إنجاز تاريخي لأسود الأطلس.

ماذا قالت الصحف العالمية عن تتويج المغرب بكأس العالم للشباب؟
أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بفوز منتخب المغرب ببطولة كأس العالم للشباب، مؤكدةً أنهم حققوا ما كان يبدو مستحيلًا عندما وصلوا للمشاركة في المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسود الأطلس تمكنوا من هزيمة منتخبات كبيرة مثل فرنسا والأرجنتين، وتوَّجوا باللقب في إنجاز مستحق.

أما صحيفة آس الإسبانية، فأكدت أن ما حدث في مباراة المغرب والأرجنتين أشبه بـ"المعركة"، بعدما ظهر لاعبو المنتخب المغربي بشراسة وروح قتالية للفوز بالبطولة.

وأشادت الصحيفة بالمهاجم الشاب ياسر الزابيري، الذي سجل ثنائية في مرمى الأرجنتين وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب.

