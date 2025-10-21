روني يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بعد تراجع مستواه.. ماذا قال؟

تحذير قبل العقوبة.. ليفربول يخترق قواعد الدوري الإنجليزي في مباراة اليونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء أمام نظيره فياريال، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول

خط الوسط: نيكو ويليامز، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينيو، جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي في اللقاء، بعدما غاب عن المباراة الماضية للفريق أمام إيفرتون بالبريميرليج.

أقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي