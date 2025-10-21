مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

6 1
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

0 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

2 1
22:00

نابولي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 1
21:15

السد القطري

جميع المباريات

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فياريال بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

09:26 م 21/10/2025
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء أمام نظيره فياريال، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول

خط الوسط: نيكو ويليامز، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينيو، جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي في اللقاء، بعدما غاب عن المباراة الماضية للفريق أمام إيفرتون بالبريميرليج.

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي

أخبار

المزيد

