من المقرر أن يتم تذكير نادي ليفربول من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز بقواعده الخاصة "بالكرات المتعددة"، بعد خرق قاعدة أمام مانشستر يونايتد.

وبموجب اللوائح التي تم تقديمها في عام 2022، يتم وضع الكرات على نقاط الإنطلاق في جميع أنحاء الملعب، ويتوقع من اللاعبين التقاطها ولا يُسمح للفتيان والفتيات حاملي الكرات بتسليمها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في عدة لقطات بعد أن منح هاري ماجواير الزوار هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من المباراة على ملعب أنفيلد، قام المشرفون على المباراة بتمرير الكرة إلى لاعبي ليفربول أثناء مطاردتهم لهدف التعادل.

وتمتد القاعدة إلى الجهاز الفني والعاملين في المناطق الفنية، لكن مدرب ليفربول أرني سلوت ألقى الكرة أيضًا إلى أحد لاعبيه مع اقتراب الوصل للدقيقة 90 واقتراب يونايتد من تحقيق الفوز.

وتم وضع هذه القواعد لتسريع اللعب، ولكنها جاءت مع تحذيرات بأنه لا ينبغي إساءة استخدام النظام.

وفي أغسطس، تم تغريم أستون فيلا 125 ألف جنيه إسترليني بعد قبولهم انتهاك قواعد الكرة المتعددة في ما لا يقل عن خمس مباريات في الموسم الماضي.

