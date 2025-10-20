حسام حسن يوجه رسالة للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، الذي يستعد لخوض مباريات كأس العالم للناشئين.

وحرص الثنائي حسام حسن وإبراهيم حسن، على زيارة تدريب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس المدير الفني، قبل السفر إلى قطر، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

وجاءت زيارة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، إلى لاعبي منتخب الشباب من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وأكد حسام حسن في كلمته للاعبي منتخب الناشئين، أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم مع المنتخب الأول قائمة، حال تألقهم مع منتخب الناشئين ومع أنديتهم أيضًا.

موعد بطولة كأس العالم للناشئين

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في قطر خلال الفترة من 3 نوفمبر 2025 حتى 27 من الشهر ذاته.

