وفاة نجل أسطورة إنجلترا ومانشستر سيتي في حادث جرار

يعيش لاعب منتخب إنجلترا السابق، ستيوارت بيرس، حالة من الحزن بعد أن فقد ابنه هارلي بيرس السيطرة على مركبة المزرعة على طريق ريفي بالقرب من منزل عائلته في ويلتشير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن الجرار الذي كان يقوده هارلي، تعرض لانفجار أحد إطاراته مما أدى إلى انحرافه عن الطريق.

وأكدت شرطة جلوسترشاير أن هارلي صاحب الـ21 عاما توفي في مكان الحادث في ويتكومب، حيث تم إبلاغ والديه.

وكان هارلي أصغر ابن أنجبه ستيوارت من زوجته السابقة ليز، وللزوجين السابقين أيضًا ابنة أكبر سنًا، تشيلسي، من زواجهما الذي استمر 20 عامًا وانتهى في عام 2013.

وفي عام 1999، حصل ستيوارت على وسام الإمبراطورية البريطانية من الملكة الراحلة لمسيرته كلاعب وعمله الخيري، وفي السنوات الأخيرة عمل كناقد في talkSPORT.

واعتزل ستيوارت بيرس في عام 2002 عندما كان لاعبا لفريق مانشستر سيتي، بعدما خاض عدة تجارب في الكرة الإنجليزية مع نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام.