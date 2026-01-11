مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد الميموني

09:12 م 11/01/2026
    دانا ادم
    دانا ادم زوجه حسام حسن (3)
    دانا ادم زوجه حسام حسن (2)
    دانا ادم زوجه حسام حسن (1)

احتفلت دانا آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار أمس.

وكتبت دانا آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تستاهلو يا مصريين أفرحوا".

وفاز منتخب مصر أمس السبت، على نظيره كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران