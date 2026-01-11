زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على

احتفلت دانا آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار أمس.

وكتبت دانا آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تستاهلو يا مصريين أفرحوا".

وفاز منتخب مصر أمس السبت، على نظيره كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري