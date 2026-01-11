أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكأس السوبر الإسباني
كتب ـ محمد الميموني:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.
وافتتح التسجيل لفريق برشلونة اللاعب رافينيا في الدقيقة ال36 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال2+45.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة ال3+45، قبل أن يعادل جونزالو جارسيا النتيجة لفريق ريال مدريد في الدقيقة الـ 5+45.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— طرق | بطل اسيا 🥈 (@FIFA10_CUP3) January 11, 2026
ريال مدريد يسجل هدف التعادل ضد برشلونة في نهائي السوبر
هدف سلكان وهدف غريب
ريال مدريد 2-2 برشلونة pic.twitter.com/igaDATLgYN
🟧 نهائي كأس السوبر | برشلونة 1-1 ريال مدريد— Sport Station ✪ (@Arabsports_TV) January 11, 2026
فينيسيوس جونيور يسجّل التعادل لريال مدريد ويُشعل أجواء الكلاسيكو! 💥⚪️ pic.twitter.com/IRNk5QVDAO
#رافينيا يشعلها 🔥— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 11, 2026
النجم البرازيلي يسجل الهدف الأول لـ #برشلونة في شباك #ريال_مدريد في نهائي #السوبر_الإسباني 💥
pic.twitter.com/PgR8bmTJWf