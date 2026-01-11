مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

1 0
21:45

نابولي

جميع المباريات

أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكأس السوبر الإسباني

كتب ـ محمد الميموني:

10:22 م 11/01/2026
    ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الأسباني 1
    ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الأسباني (1)
    ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الأسباني (2)

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتتح التسجيل لفريق برشلونة اللاعب رافينيا في الدقيقة ال36 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال2+45.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة ال3+45، قبل أن يعادل جونزالو جارسيا النتيجة لفريق ريال مدريد في الدقيقة الـ 5+45.

ريال مدريد برشلونة

