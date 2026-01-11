ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على

توج فريق برشلونة الإسباني، بنلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد اليوم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس السوبر على ملعب "الإنماء".

وحقق فريق برشلونة اليوم الأحد، الفوز على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

وفي المقابل يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من فينيسيوس يبعدها دفاع ريال مدريد

الدقيقة 14: تسديدة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولكن يتصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 21: سطيرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 28: تسديدة من رافينيا تمر بجوار مرمى ريال مدريد

الدقيقة 33: تسديدة قوية من فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ولكنها أعلى مرمى ريال مدريد

الدقيقة 36: رافينيا يحرز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 41: تسديدة قوية من لامين يامال، يتصدى لها تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

الدقيقة 45: فينيسيوس جونيور يسجل هدف التعادل لريال مدريد

الدقيقة 3+45: ليفانوفسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

الدقيقة 4+45: راؤول جارسيا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلنة

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من فينيسيوس يتصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 56: تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور تصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 63: تسديدة من فينيسيوس تصل سهلة في يد حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 73: رافينا يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 80: ضغط من برشلونة في محاولة لتسجيل الهدف الرابع

الدقيقة 90: بطاقة حمراء لفرانكي دي يونج لاعب برشلونة بعد تدخل قوي على مبابي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: فرصة الهدف الرابع تضيع من برشلونة بعد إهدار راشفورد لفرصة إنفراد تام

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة