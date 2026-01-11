مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

1 1
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

كتب - يوسف محمد:

08:52 م 11/01/2026 تعديل في 11:06 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (5)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (9) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج فريق برشلونة الإسباني، بنلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد اليوم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس السوبر على ملعب "الإنماء".

وحقق فريق برشلونة اليوم الأحد، الفوز على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

وفي المقابل يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من فينيسيوس يبعدها دفاع ريال مدريد

الدقيقة 14: تسديدة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولكن يتصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 21: سطيرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 28: تسديدة من رافينيا تمر بجوار مرمى ريال مدريد

الدقيقة 33: تسديدة قوية من فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ولكنها أعلى مرمى ريال مدريد

الدقيقة 36: رافينيا يحرز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 41: تسديدة قوية من لامين يامال، يتصدى لها تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

الدقيقة 45: فينيسيوس جونيور يسجل هدف التعادل لريال مدريد

الدقيقة 3+45: ليفانوفسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

الدقيقة 4+45: راؤول جارسيا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلنة

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من فينيسيوس يتصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 56: تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور تصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 63: تسديدة من فينيسيوس تصل سهلة في يد حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 73: رافينا يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 80: ضغط من برشلونة في محاولة لتسجيل الهدف الرابع

الدقيقة 90: بطاقة حمراء لفرانكي دي يونج لاعب برشلونة بعد تدخل قوي على مبابي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: فرصة الهدف الرابع تضيع من برشلونة بعد إهدار راشفورد لفرصة إنفراد تام

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي
شئون عربية و دولية

تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران