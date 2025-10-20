مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يهنئ منتخب المغرب بعد حصد كأس العالم للشباب

كتب : محمد القرش

01:00 م 20/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (14) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (13) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (6) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (5) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (12) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (3) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، على تهنئة منتخب المغرب بعد حصد لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على حساب الأرجنتين.

وجاءت تهنئة الأهلي كالتالي: "خالص التهاني للأشقاء في المغرب، شرفتم الكرة العربية، يتقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره، بخالص التهاني القلبية للأشقاء في المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمحبين بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للشباب الذي شرف الكرة العربية وفاز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة، كل الأمنيات للأشقاء بدوام التقدم والازدهار".

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أسود الأطلس اللاعب ياسر زبيري في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح منتخب المغرب الأول عربيا الذي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، والثاني أفريقيا بعد منتخب غانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

تدخل عاجل من وزير الرياضة بعد "مشادة" ثنائي منتخب تنس الطاولة

"محاولات إقناع جون".. الغندور يكشف اجتماع هام في الزمالك لحسم المدرب الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم منتخب المغرب كأس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل