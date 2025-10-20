الأهلي يهنئ منتخب المغرب بعد حصد كأس العالم للشباب

المغرب ليس الأول.. منتخب أفريقي حقق كأس العالم للشباب في القاهرة

حرص النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، على تهنئة منتخب المغرب بعد حصد لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على حساب الأرجنتين.

وجاءت تهنئة الأهلي كالتالي: "خالص التهاني للأشقاء في المغرب، شرفتم الكرة العربية، يتقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره، بخالص التهاني القلبية للأشقاء في المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمحبين بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للشباب الذي شرف الكرة العربية وفاز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة، كل الأمنيات للأشقاء بدوام التقدم والازدهار".

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أسود الأطلس اللاعب ياسر زبيري في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح منتخب المغرب الأول عربيا الذي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، والثاني أفريقيا بعد منتخب غانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

تدخل عاجل من وزير الرياضة بعد "مشادة" ثنائي منتخب تنس الطاولة

"محاولات إقناع جون".. الغندور يكشف اجتماع هام في الزمالك لحسم المدرب الجديد