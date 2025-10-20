"نحن معكم".. رسالة خاصة من أشرف حكيمي للاعبي المغرب قبل نهائي مونديال الشباب

تتجه الأنظار عند الثانية فجر اليوم الإثنين صوب ملعب تشيلي الوطني؛ حيث مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب.

منتخب المغرب للشباب تأهل للنهائي بالفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة (5 ـ 4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب.

منتخب الأرجنتين للشباب في المقابل تأهل للنهائي بالفوز بهدف نظيف على نظيره الكولومبي.

تشكيل منتخب المغرب للشباب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب بين المغرب و الأرجنتين

قبل النهائي المرتقب.. مشوار المغرب والأرجنتين بنهائي كأس العالم للشباب

"نحن معكم".. رسالة خاصة من أشرف حكيمي للاعبي المغرب قبل نهائي مونديال الشباب

10 صور من وصول لاعبي منتخب المغرب لملعب تشيلي الوطني لمواجهة الأرجنتين

