10 صور من وصول لاعبي منتخب المغرب لملعب تشيلي الوطني لمواجهة الأرجنتين

كتب - يوسف محمد:

01:47 ص 20/10/2025
    منتخب شباب المغرب (1) (1)
    منتخب شباب المغرب (2) (1)
    منتخب شباب المغرب (9) (1)
    منتخب شباب المغرب (10) (1)
    منتخب شباب المغرب (8) (1)
    منتخب شباب المغرب (4) (1)
    منتخب شباب المغرب (5) (1)
    منتخب شباب المغرب (6) (1)
    منتخب شباب المغرب (7) (1)
    منتخب شباب المغرب (11) (1)

وصل لاعبو منتخب المغرب للشباب، إلى ملعب تشيلي الوطني، استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين، في نهائي بطولة كأس العالم للشباب 2025 المقامة بتشيلي.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للشباب، بين المغرب والأرجنتين اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، على "تشيلي الوطني".

ويسعى المنتخب المغربي اليوم، إلى مواصلة مسيرة الانتصارات والتألق في البطولة، وحصد اللقب، لكتابة رقما تاريخيا عربيا في مونديال الشباب.

وكان منتخب المغرب للشباب، ضمن الصعود إلى نهائي هذه البطولة، بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

وفي المقابل، ضمن المنتخب الأرجنتين الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب كولومبيا في نصف النهائي، بهدف دون مقابل.

