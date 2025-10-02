مباريات الأمس
دوري المؤتمر الأوروبي

آيك لارانكا

- -
22:00

الكمار

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

18 19
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

0 1
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فنربخشة

2 1
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

ليون

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

مدرب ميلان يوافق على تدريب الاتحاد السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

08:29 م 02/10/2025

كونسيساو

شهدت الساعات الماضية، تطورات مفاجأة في ملف المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السعودي، وذلك لتولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب الفرنسي المقال لوران بلان.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن المدرب البرتغالي كونسيساو فتح الباب أمام إمكانية قبول تولي تدريب فريق الاتحاد خلفاً للفرنسي بلان.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، بعدما أبدى كونسيساو استعداده الفوري لتسلم المهمة.

يذكر أن كونسيساو كان مدربًا لفريق بورتو البرتغالي من 2017 حتى 2024، ثم تولي المهمة الفنية لفريق ميلان وتوج معهم بلقب كأس السوبر الإيطالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كونسيساو الاتحاد السعودي اتحاد جدة لوران بلان الدوري السعودي

