مدرب ميلان يوافق على تدريب الاتحاد السعودي

شهدت الساعات الماضية، تطورات مفاجأة في ملف المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السعودي، وذلك لتولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب الفرنسي المقال لوران بلان.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن المدرب البرتغالي كونسيساو فتح الباب أمام إمكانية قبول تولي تدريب فريق الاتحاد خلفاً للفرنسي بلان.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، بعدما أبدى كونسيساو استعداده الفوري لتسلم المهمة.

يذكر أن كونسيساو كان مدربًا لفريق بورتو البرتغالي من 2017 حتى 2024، ثم تولي المهمة الفنية لفريق ميلان وتوج معهم بلقب كأس السوبر الإيطالي.