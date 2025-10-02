يشجع الزمالك ويقترب من منتخب مصر.. من هو هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو؟

"ليس له سلطة".. أول رد من الفيفا على تصريحات ترامب لنقل مباريات كأس العالم

بات هيثم حسن، المصري الأصل والفرنسي الجنسية، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، قريبًا من تمثيل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، وذلك قبل كأس الأمم الإفريقية 2025.

من هو هيثم حسن؟

هيثم حسن، صاحب الـ23 عامًا، وُلد عام 2002 لأب مصري وأم تونسية، ويحمل الجنسية الفرنسية. بدأ مسيرته في نادي باريس إف سي، وفي عام 2017 انتقل إلى فريق تحت 19 عامًا بنادي شاتورو الفرنسي، وتنقل بين الفئات العمرية حتى صعد إلى الفريق الأول.

وفي عام 2020، بدأ هيثم حسن مرحلة جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى الفريق الثاني بنادي فياريال الإسباني، وتنقل بين عدة أندية إسبانية، حتى لعب للفريق الأول، ثم انتقل إلى ريال أوفييدو في نوفمبر 2024.

تبلغ القيمة السوقية لهيثم حسن 2.50 مليون يورو، ويجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح الأيمن.

وخلال الموسم الحالي، لعب هيثم حسن 7 مباريات مع ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، بينها مباراتا برشلونة وريال مدريد، وصنع هدف فريقه الوحيد في لقاء ريال سوسيداد.

هيثم حسن وتمثيل منتخب فرنسا

ارتدى هيثم حسن قميص منتخب فرنسا في الفئات العمرية تحت 17 و18 و20 عامًا، ولعب 12 مباراة مع فريق تحت 17 عامًا، سجل خلالها هدفين، ومع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا، لعب 4 مباريات وسجل هدفًا.

موقف هيثم حسن من تمثيل منتخب مصر

قال هيثم حسن في تصريحات عبر قناة "MBC مصر 2": "دخلت في مفاوضات مع الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بشأن تمثيل المنتخب، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي بشأن الانضمام، لكننا في مرحلة الاتفاق. وكلائي في مرحلة تفاوض مع الجهاز الفني للمنتخب، ولم أتخذ القرار النهائي في هذه المسألة."

وأضاف: "لا أعلم متى سأتخذ القرار النهائي بشأن تمثيل مصر من عدمه، ولكن هذا سيحدث قريبًا، خاصة في ظل اقتراب كأس أمم إفريقيا وكأس العالم. يجب تقرير الأمر قريبًا وبصورة سريعة."

وكشف هيثم حسن عن انتمائه الكروي، قائلًا: "أشجع الزمالك لأن والدي مشجع قديم للزمالك، لذلك سأتبعه."