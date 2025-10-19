مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قبل صدام اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:31 ص 19/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (8)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأنفيلد، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسيكون الدولي المصري محمد صلاح، في مهمة صعبة اليوم لاستعادة سجله التهديفي خاصة أن خصم اليوم من أحد ضحاياه المفضلة.

أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

يعد فريق مانشستر يونايتد من أكثر الأندية استقبالا للأهداف من جانب محمد صلاح، بالتساوي مع فريق توتنهام وذلك برصيد 16 هدفًا بجميع المسابقات.

وفي حال تمكن صلاح من التسجيل في لقاء الليلة أمام اليونايتد، سيكون الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من النجم المصري.

وخاض محمد صلاح 17 مباراة أمام مانشستر يونايتد بجميع المسابقات، سجل فيه شباكه 16 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة وحصل على بطاقتين صفراويتين .

إقرأ أيضًا..

أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر

بعد هدفه أمام الفتح.. رونالدو يستعيد ذكريات احتفال ميسي الأيقوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد أرقام محمد صلاح ليفربول ومانشستر يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين