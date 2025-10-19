قبل صدام اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

"ترقب جون إدوار وتجاهل لاعب".. 4 مشاهد "لم تعرضها الكاميرات" من لقاء الزمالك

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأنفيلد، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسيكون الدولي المصري محمد صلاح، في مهمة صعبة اليوم لاستعادة سجله التهديفي خاصة أن خصم اليوم من أحد ضحاياه المفضلة.

أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

يعد فريق مانشستر يونايتد من أكثر الأندية استقبالا للأهداف من جانب محمد صلاح، بالتساوي مع فريق توتنهام وذلك برصيد 16 هدفًا بجميع المسابقات.

وفي حال تمكن صلاح من التسجيل في لقاء الليلة أمام اليونايتد، سيكون الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من النجم المصري.

وخاض محمد صلاح 17 مباراة أمام مانشستر يونايتد بجميع المسابقات، سجل فيه شباكه 16 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة وحصل على بطاقتين صفراويتين .

