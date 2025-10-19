مباريات الأمس
نجم سابق في الدوري الإنجليزي يُسجن بسبب "غاز الضحك".. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

05:01 ص 19/10/2025
    جامار لوزا لاعب نورويتش سيتي السابق (2)
    جامار لوزا لاعب نورويتش سيتي السابق (1)
    جامار لوزا لاعب نورويتش سيتي السابق (4)
    جامار لوزا لاعب نورويتش سيتي السابق (3)

حُكم على لاعب كرة قدم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز بالسجن بعد إدارته لشركة "غاز الضحك" التي شهدت بيعه للمادة غير القانونية بمبلغ 10000 جنيه إسترليني للمنصة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أنه تم القبض على جامار لوزا، الذي سبق له أن لعب مع نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013، حيث عثرت الشرطة على عدد من عبوات أكسيد النيتروز في سيارته مرسيدس في 17 أغسطس من ذلك العام.

واعترف المهاجم بتهمتي حيازة مادة مؤثرة عقليًا بقصد التوزيع، وحُكم عليه في محكمة نورويتش كراون يوم الأربعاء 15 أكتوبر، بالسجن لمدة 28 شهرًا.

وبعد أن بدأ مسيرته في كارو رود، قضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فترات في كوفنتري سيتي وساوثيند يونايتد ومايدستون يونايتد وغيرها من الأندية.

وكان آخر نادي لعب له مع كيتيرنج تاون، لكن عقده انتهى بعد انتشار خبر الحكم عليه مباشرة.

