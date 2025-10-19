هل يستعيد محمد صلاح مستواه ضد مانشستر يونايتد؟

لم يظهر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هداف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، بالشكل المعهود في الموسم الحالي، إذ أنه لم يسجل سوى هدفين.

وعدد موقع الإحصائيات العالمي "أوبتا"، أسباب تراجع أداء محمد صلاح، مشيرا إلى أنه ربما يعود إلى تقدمه في السن. ربما لأنه لم يعد يمتلك ترينت ألكسندر-أرنولد الذي كان يُرسل له تمريرات مثالية. ومن المرجح أيضًا أنه تأثر بشدة، بالخسارة المأساوية والمفاجئة لصديقه وزميله في الفريق ديوجو جوتا خلال الصيف.

إلا أن "أوبتا" يرى أن محمد صلاح، يمكن أن يستعيد مستواه خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء اليوم.

محمدصلاح لديه أكبر عدد من الأهداف (13) والمشاركات التهديفية (19) ضد يونايتد، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا سجل هدفًا إضافيًا قبل مغادرته إنجلترا، فسيصبح سادس لاعب فقط يشارك في أكثر من 20 هدفًا ضد خصم واحد في تاريخ المسابقة.