أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

لفت البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنظار، في الشوط الأول من مباراة فريقه الحالية أمام ديكيداها بالكونفدرالية، ليس فقط بسبب تسجيل هدف فريقه الثاني ولكن بسبب الاحتفال عقب الهدف.

ونجح بيزيرا عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في مرمى ديكيداها، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل بيزيرا في نوبة بكاء، بعد تسجيله الهدف مما جعل زملائه يلتفون حوله، وسط حالة استغراب من الجماهير عن سبب بكاء اللاعب بعد تسجيل الهدف.

وفسر البعض، سبب بكاء بيزيرا بعد تسجيل هدف في مرمى ديكيداها بالشوط الأول، بأنه لا يزال متأثرا بوفاة جدته والتي فارقت الحياة منذ فترة.

والجدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي، كان قد انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق أولكساندرا الأوكراني.

