موعد مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية

تعليق مثير للجدل من أشرف بن عياد بشأن أحقية تنزانيا الحصول على ركلة جزاء

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين غداً الإثنين الموافق 5 يناير، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد" الكبير لاغادير"بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز في مبارتين وتعادل في آخره برصيد 7 نقاط