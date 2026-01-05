موعد مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد الميموني:
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين غداً الإثنين الموافق 5 يناير، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية
وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد" الكبير لاغادير"بالمغرب.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.
ويذكر أن منتخب مصر قد فاز في مبارتين وتعادل في آخره برصيد 7 نقاط