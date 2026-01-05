مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد الميموني:

03:11 ص 05/01/2026
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين غداً الإثنين الموافق 5 يناير، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد" الكبير لاغادير"بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز في مبارتين وتعادل في آخره برصيد 7 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب مصر وبنين ماتش مصر وبنين منتخب مصر اليوم مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم منتخب مصر

