"الأول لتوروب".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

12:44 ص 18/10/2025
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي
    خلال مران النادي الأهلي (2)
    خلال مران النادي الأهلي
    جماهير النادي الأهلي (2)
    خلال مران النادي الأهلي (3)
    النادي الأهلي (6)
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي

يستهل النادي الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال الأفريقي.

ويحل المارد الأحمر ضيفا، على نظيره إيجل نوار البوروندي اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختتم تدريباته أمس الجمعة، استعداد لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وستكون مباراة اليوم هى الأولى، التي يقودها ياس توروب كمدير فني للنادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفا لعماد النحاس مدرب الفريق السابق.

وكشف مصدر أن ياس توروب استقر مع عاد مصطفى المدرب العام للفريق على تشكيل المباراة، المقرر إقامته اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف.

