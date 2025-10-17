"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات مان يونايتد قبل مباراة

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي السوبر الأفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره نادي نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد الدفاع الجوي، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون دا سيلفا ومحمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مروان حمدي ودودو الجباس.

ويشارك فريق بيراميدز، في لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان غدا السبت، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي غدا السبت، غياب نجم وسط الفريق رمضان صبحي، بسبب الإصابة.

