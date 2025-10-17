محمد صلاح يطارد رقمه القياسي ضد مانشستر يونايتد

"بينهم صفر مشاركات".. أصغر 10 منتخبات على موعد مع الظهور الأول بالمونديال

يقترب المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من رقما قياسيا ضد مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع أهدافا في شباك مانشستر سيتي، في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين (19 مساهمة).

وفي حالة تسجيل صلاح أو صناعته لأهداف في مباراة مانشستر يونايتد، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى المساهمة التهديفية رقم 20 في شباك مانشستر يونايتد.