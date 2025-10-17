مباريات الأمس
محمد صلاح يطارد رقمه القياسي ضد مانشستر يونايتد

كتب : هند عواد

02:06 م 17/10/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (13)
  • عرض 7 صورة
    المصري محمد صلاح خلال مباراة ناديه ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن بطولة انكلترا لكرة القدم، في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

يقترب المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من رقما قياسيا ضد مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع أهدافا في شباك مانشستر سيتي، في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين (19 مساهمة).

وفي حالة تسجيل صلاح أو صناعته لأهداف في مباراة مانشستر يونايتد، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى المساهمة التهديفية رقم 20 في شباك مانشستر يونايتد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول محمد صلاح محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد

