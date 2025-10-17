مباريات الأمس
كوستا يُسقط أسطورة سيدات تشيلسي بتدخل عنيف.. وتيري يعلّق: "لا يكترث"

كتب : محمد القرش

12:24 م 17/10/2025
قام دييجو كوستا، اللاعب الأسبق لتشيلسي، بالتدخل بعنف على أسطورة البلوز للسيدات أثناء التدريبات التي سبقت مباراة خيرية أُقيمت بين تشيلسي وليفربول الأسبوع الماضي.

وخلال مقطع فيديو نشره جون تيري، أسطورة تشيلسي، كانت جيما دافيسون قد استحوذت على الكرة قبل أن ينقضّ عليها كوستا بسرعة وقوة في محاولة لاستعادتها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا.

واحتضنت دافيسون كوستا بعد نهوضها من على أرضية الملعب مبتسمة، حيث علّق جون تيري على هذا الموقف قائلًا: "هذا هو دييغو باختصار، إنه ببساطة لا يكترث".

واختتم قائلًا: "تذهب الكرة إلى أسفل القناة، وتحاول جيم حمايتها قليلاً، ثم يأتي راكضًا ويفعل ما يحلو له".

ويُشتهر المهاجم الإسباني بتدخلاته القوية على الخصوم، والتي تجلب له العديد من العداءات داخل الملعب. وقد كرر فعلته هذه في المباراة الخيرية بين ليفربول وتشيلسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

@johnterry26 Don’t ever change Diego 🤣💙⚽️ #chelsea #chelseafc ♬ original sound - John Terry

