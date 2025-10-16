مباريات الأمس
"قبل ضربة البداية مع الأهلي".. ماذا قدم أحمد سيد زيزو في بطولة دوري أبطال أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

06:44 م 16/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    زيزو من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 10 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب

يستعد الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البورندي

ويحل المارد الأحمر ضيفا على فريق إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويظهر أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى بالقميص الأحمر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ الانضمام للفريق في يونيو الماضي.

أرقام زيزو في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وعلى الرغم من كون مباراة السبت المقبل، ستكون الأولى لصاحب الـ 29 عاما بالقميص الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها ليست المشاركة الأولى له في البطولة بشكل عام.

وخاض زيزو، خلال تواجده داخل نادي الزمالك، العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا من قبل، وصل عددها إلى 34 مباراة، في 4 نسخ مختلفة شارك فيها اللاعب مع الزمالك في البطولة الأكبر قاريا.

وخلال 34 مباراة شارك فيها زيزو مع الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وتعد مشاركة زيزو مع النادي الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمثابة التحدي الشخصي، حيث يطمح اللاعب في تحقيق أول لقب لدوري الأبطال في تاريخه، حيث لم يتمكن من حصد اللقب من قبل، مكتفيا بالوصول للنهائي في 2020 مع الفارس الأبيض.

وكان النادي الأهلي، أعلن في يونيو الماضي التعاقد مع أحمد سيد زيزو، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده، مع نادي الزمالك.

وشارك صاحب الـ 29 عاما خلال الموسم الحالي مع الأهلي حتى الآن، 9 مباريات في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

