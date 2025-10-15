مباريات الأمس
بعد انتهاء تصفيات إفريقيا.. ماهو ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:40 م 15/10/2025
أسدل الستار رسميًا عن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لتبرز العديد من الأرقام حول أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف خلال التصفيات.

وتعد أكثر المفاجآت في البطولة، هو اعتلاء منتخب جامبيا لصدارة ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا رغم عدم تأهله لبطولة كأس العالم.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا كالتالي:

1. جامبيا – 27 هدفًا

2. ساحل العاج – 25 هدفًا

3. الجزائر – 24 هدفًا

4. غانا – 23 هدفًا

5. بوركينا فاسو – 23 هدفًا

6. المغرب – 22 هدفًا

7. السنغال – 22 هدفًا

8. تونس – 22 هدفًا

9. الغابون – 22 هدفًا

10. مصر – 20 هدفًا

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تصفيات إفريقيا كأس العالم كأس العالم 2026

