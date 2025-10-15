بعد انتهاء تصفيات إفريقيا.. ماهو ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا؟

أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

أسدل الستار رسميًا عن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لتبرز العديد من الأرقام حول أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف خلال التصفيات.

وتعد أكثر المفاجآت في البطولة، هو اعتلاء منتخب جامبيا لصدارة ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا رغم عدم تأهله لبطولة كأس العالم.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا كالتالي:

1. جامبيا – 27 هدفًا

2. ساحل العاج – 25 هدفًا

3. الجزائر – 24 هدفًا

4. غانا – 23 هدفًا

5. بوركينا فاسو – 23 هدفًا

6. المغرب – 22 هدفًا

7. السنغال – 22 هدفًا

8. تونس – 22 هدفًا

9. الغابون – 22 هدفًا

10. مصر – 20 هدفًا

