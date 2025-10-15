غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الجدل باختيار أفضل 10 لاعبين شباب واعدين في العالم، وغياب لامين يامال نجم برشلونة الحالي، عن تلك القائمة.

ووفقا لصحيفة "AS" الإسبانية، يتصدر نيكو باز لاعب كومو الإيطالي، قائمة ميسي لأفضل عشرة مواهب شابة حاليا، ويليه الإكوادوري كيندري باييز لاعب راسنج كلوب دي ستراسبورج.

وجاءت اختيارات ميسي كالآتي:

1- نيكو باز - لاعب كومو

2- كيندري باييز - لاعب راسنج كلوب دي ستراسبورج

3- ريو نجوموها – لاعب ليفربول

4- محمد قادر ميتي - لاعب ستاد رين

5- كلارا سيراجوردي - لاعبة برشلونة للسيدات

6- براجان جرودا - لاعب برايتون هوف ألبيون

7- ميكا جودتس - أياكس

8- أندريه سانتوس - تشيلسي

9- ليلي يوهانيس - أو إل ليونز

10- رودريجو مورا - نادي بورتو

