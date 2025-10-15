بعد إنجازه التاريخي.. إنفانتينو يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو

أول تعليق من لوكا زيدان بعد ظهوره مع منتخب الجزائر

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إنجازه في تصفيات كأس العالم 2026.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في تصفيات كأس العالم، برصيد 41 هدفا، وذلك بعد هدفيه في المجر، ليتفوق على كارلوس رويز، الذي سجل 39 هدفا.

ونشر جياني إنفانتينو، صورته مع كريستيانو رونالدو، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أحسنت يا كريستيانو، 41 هدفًا، مبروك على تحقيقك لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم عبر التاريخ. إنجاز مذهل جديد يُضاف إلى سجل أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

