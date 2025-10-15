مباريات الأمس
بعد إنجازه التاريخي.. إنفانتينو يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو

كتب : هند عواد

02:37 م 15/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    تمثال كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    جياني إنفانتينو رئيس الفيفا (5)
  • عرض 7 صورة
    جياني إنفانتينو
  • عرض 7 صورة
    جياني إنفانتينو
  • عرض 7 صورة
    إنفانتينو

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إنجازه في تصفيات كأس العالم 2026.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في تصفيات كأس العالم، برصيد 41 هدفا، وذلك بعد هدفيه في المجر، ليتفوق على كارلوس رويز، الذي سجل 39 هدفا.

ونشر جياني إنفانتينو، صورته مع كريستيانو رونالدو، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أحسنت يا كريستيانو، 41 هدفًا، مبروك على تحقيقك لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم عبر التاريخ. إنجاز مذهل جديد يُضاف إلى سجل أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

اقرأ أيضًا:
تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنفانتينو كريستيانو رونالدو إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو

