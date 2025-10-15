أول من استخدم "البطاقة الخضراء" يدير لقاء المغرب وفرنسا... ما القصة؟

فاز منتخب إيطاليا على إسرائيل، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد المباراة العديد من الأحداث الخارجية، بداية من التشديدات الأمنية التي سبقت اللقاء، ووجود قناصة على سطح فندق إقامة منتخب إسرائيل، ووجود طائرات هليكوبتر تراقب أجواء المدينة.

وخرج محتجون مؤيدون للفلسطينيين، إلى شوارع مدينة أوديني، قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل، وذلك بعدما دعت لجنة من أجل فلسطين-أوديني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحظر إسرائيل من جميع المسابقات الدولية.

وطبقت السلطات المحلية عدة قيود قبل اللقاء، منها إغلاق الطرق والحد من وقوف السيارات، وحظر تقديم الطعام والشراب في عبوات من الزجاج.

