كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية التاريخية على المستوى الدولي، بينما كان يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم مع منتخب البرتغال.

وسجل رونالدو هدفي تقدم البرتغال على المجر في المباراة المقامة الآن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 41 هدفا، متفوقا على كارلوس رويز صاحب الـ 39 هدفا، وميسي الذي سجل 36 هدفا مع الأرجنتين.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المجر الوصيف.

ويلاقي البرتغال نظيره أيرلندا يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

