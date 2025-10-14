8 صور لموقف طريف لمدرب منتخب قطر في مباراته أمام الإمارات

الزمالك يستعيد لاعبه من الإصابة قبل مواجهة ديكيداها

تعرض الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر، لموقف طريف خلال مباراة فريقه أمام الإمارات في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال المباراة، سقط لوبيتيجي على أرضية الملعب بشكل مفاجئ، بعد اصطدام الكرة بوجهه، بعدما شتتها لاعب قطر ولكنها ارتطمت في وجه المدير الفني، الذي كان يقف على الخطوط.

ويلاقي منتخب قطر حاليا نظيره المنتخب الإماراتي، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وحال تمكن منتخب قطر من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، يضمن التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، فيما يحتاج منتخب الإمارات للتعادل فقط لضمان التأهل للمونديال.

والجدير بالذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم، كان أعلن تولي لوبيتيجي القيادة الفنية للمنتخب بشكل رسمي في مايو الماضي.

