سابع المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره رواندا بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة والاخيرة من التصفيات الأفريقية.

وأنهى البافانا بافانا على آمال المنتخب النيجيري في التأهل للمونديال، بعد فوز النسور على بنين برباعية دون رد.

وكان يحتاج منتخب بنين للفوز فقط على نظيره النيجيري من أجل التأهل متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة.

وأصبح منتخب جنوب إفريقيا سابع المنتخبات المتأهلة للمونديال عن قارة أفريقيا بعد، المغرب وتونس والجزائر وغانا والرأس الأخضر ومصر.

ترتيب المجموعة الثالثة

1. جنوب إفريقيا - 18 نقطة

2. نيجيريا - 17 نقطة

3. بنين - 17 نقطة

4. ليسوتو - 12 نقطة

5. رواندا - 11 نقطة

6. زيمبابوي - 5 نقاط