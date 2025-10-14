"لا يليق".. مدرب كاريا الياباني يعلق على خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم

بعد 8 سنوات وفي عمر الـ41 عاما.. سباستيان سوريا يظهر مع منتخب قطر من جديد

لم يعد تجنيس اللاعبين المصريين بالألعاب الفردية أمرا مفاجئا، إذ رأينا العديد من الأمثلة خلال الفترة الماضية، بداية من الشوربجي لاعب الإسكواش إلى محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو" صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة.

وفي سلسلة تجنيس اللاعبين، أصبح عبد الله شعبان بطل مصر في المصارعة بوزن 55 كجم أحدث المنضمين، لكن هذه المرة لمنتخب فرنسا، ليس مثل كيشو الذي مثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والشوربجي الحاصل على الجنسية البريطانية.

ومثل باقي اللاعبين الذين قرروا التجنيس وتمثيل منتخبات أخرى، أوضح عبد الله أن السبب قلة الموارد المادية وعدم الاهتمام باللاعبين نهائيا.

وقال بطل أفريقيا 4 مرات "لمصراوي" إنه قرر السفر إلى فرنسا في عام 2022 بعد أن يأس في محاولاته للحصول على مستحقات تليق ببطل مثله.

وهناك التحق بنادي ماسيليا للمصارعة، والذي تكفل بكامل مصاريفه الشخصية والتدريبية، والأوراق اللازمة.

وكشف عبد الله أن مرتبه الشهري كبطل للمصارعة في أفريقيا وخامس أولمبياد الأرجنتين للشباب 2018، كان 1300 جنيه فقط لا غير.

وروى سابع بطولة العالم للمصارعة 2019، أنه حصل على مبلغ قدره 7000 جنيه مصري عندما حصد بطولة أفريقيا للكبار، و50 ألف جنيه بعدما جاء خامس الأولمبياد التي كانت جائزتها تبلغ الـ120 ألف جنيه مصري.

واختتم شعبان أنه وافق على تمثيل المنتخب الفرنسي للمصارعة خلال الفترة المقبلة، لكن مازالت الأوراق لم تكتمل وهو ما سيحدث قريبا، حيث فاز بذهبية بطولة فرنسا للمصارعة 2025.

الإنجازات التي حصل عليها عبد الله باسم مصر

- ذهبية أفريقيا 4 مرات

- ذهبية ألعاب أفريقيا للشباب 2018

ذهبية بطولة العرب 2022

- ذهبية بطولة البحر المتوسط للشباب 2018

- خامس أولمبياد شباب الأرجنتين 2018

- سابع بطولة العالم 2019