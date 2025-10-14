قناصة على السطح.. حالة تأهب قصوى قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل

بعد 8 سنوات وفي عمر الـ41 عاما.. سباستيان سوريا يظهر مع منتخب قطر من جديد

تعيش مدينة أوديني الإيطالية، حالة تأهب قصوى، قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل، المقرر لها في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة Times Of Israel، أن هناك قناصة يتمركز على سطح فندق إقامة منتخب إسرائيل، وملأ صوت طائرات الهليكوبتر التي تراقب المدينة أجواء المدينة منذ الصباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة تقع ضمن فئة المخاطر الأعلى على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف الحرب الدائرة منذ عامين في غزة.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل في وسط المدينة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، ومن المتوقع أن تجذب حوالي 10 آلاف شخص، وستُقام المسيرة بعيدًا عن الملعب الواقع على أطراف المدينة.

وقررت العديد من المتاجر والمطاعم عدم فتح أبوابها اليوم الثلاثاء، وهناك قواعد صارمة لتلك التي تفتح أبوابها، بما في ذلك إزالة أي أثاث خارجي أو أي أشياء أخرى يمكن استخدامها كأسلحة.

وسيتم اصطحاب حافلة المنتخب الإسرائيلي إلى الملعب بأقصى درجات الأمن، كما سيكون هناك قناصة على سطح الساحة، فضلاً عن تواجد كثيف للشرطة والجيش.

