تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

02:06 م 14/10/2025
توقفت مباراة بلجيكا وويلز، مساء الإثنين، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسبب واقعة طريفة بعد اقتحام فأر لأرضية ملعب اللقاء.

ففي الدقيقة 66 من المباراة التي أقيمت على ملعب "كارديف سيتي"، فوجئ الجميع بفأر يركض داخل أرض الملعب، ما دفع الحكم الألماني دانيال سيبرت لإيقاف اللعب مؤقتاً حتى مغادرة الحيوان الميدان بالكامل.

وحاول الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد الإسباني، الإمساك بالفأر لإخراجه من الملعب، في مشهد أثار ضحكات اللاعبين والجماهير داخل المدرجات.

وعقب استئناف اللعب، نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز على ويلز بنتيجة 4-2، ليصعد إلى صدارة المجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليبتعد عن المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

