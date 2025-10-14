عدد سكانها 55 ألف نسمة.. معجزة من شمال المحيط الأطلسي تطرق أبواب كأس العالم

توقفت مباراة بلجيكا وويلز، مساء الإثنين، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسبب واقعة طريفة بعد اقتحام فأر لأرضية ملعب اللقاء.

ففي الدقيقة 66 من المباراة التي أقيمت على ملعب "كارديف سيتي"، فوجئ الجميع بفأر يركض داخل أرض الملعب، ما دفع الحكم الألماني دانيال سيبرت لإيقاف اللعب مؤقتاً حتى مغادرة الحيوان الميدان بالكامل.

وحاول الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد الإسباني، الإمساك بالفأر لإخراجه من الملعب، في مشهد أثار ضحكات اللاعبين والجماهير داخل المدرجات.

وعقب استئناف اللعب، نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز على ويلز بنتيجة 4-2، ليصعد إلى صدارة المجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليبتعد عن المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

