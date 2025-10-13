

كشف الصحفي الإسباني رومان مولينا عن 3 امتيازات خاصة حصلت عليها أسرة نجم برشلونة لامين يامال من إدارة النادي.

وذكر مولينا عبر قناته بمنصة يوتيوب التي تضم 408 ألف مشترك، اليوم الإثنين، أن إدارة برشلونة منحت أسرة صاحب الـ 18 عامًا امتيازات منها تسهيل تنقلها بين الدول من خلال طائرات خاصة، بجانب حقها في الحصول على حقوق حصرية في فرصة التقاط الصور مع نجوم الفريق أو دولا البطولات.

وأشار الصحفي الإسباني ذاته إلى أن أسرة اللاعب الدولي تمتلك أيضًا بعض الخدمات الخاصة داخل أروقة نادي برشلونة.

وأتم مولينا تصريحاته بالتنويه إلى أن إدارة نادي برشلونة توافق في كثير من الأحيان على أي طلب من طرف أسرة اللاعب لتجنب أي توتر في العلاقة بينهما.

إحصائيات لامين يامال مع برشلونة في الموسم الحالي 2025/26

لامين يامال شارك بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري 2025/26 بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 4 خلال 392 دقيقة لعب.

