رجل الرياضة الأول.. "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام

وصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى شرم الشيخ من أجل المشاركة في قمة السلام.

وكان تواجد إنفانتينو في قائمة الضيوف الذين أكدوا مشاركتهم في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث تواجد في القائمة قادة دول من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء، ووزراء.

وتساءل العديد عن سبب مشاركة رئيس الاتحاد الدولي في قمة شرم الشيخ للسلام، إلا أن هناك علاقة قوية تربط جياني بترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آخر مناسبة حل فيها إنفانتينو ضيفا على مصر، التقى بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في مدينة العلمين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وتنطلق بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، إذ تنعقد القمة بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

