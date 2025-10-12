تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جُزر القمر بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية.

وعزز النجود السوداء صدارتهم للمجموعة التاسعة برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن منتخب مدغشقر الوصيف صاحب الـ19 نقطة.

ويعد المنتخب الغاني هو الخامس الذي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا، حيث تُحسم باقي المقاعد في مباريات الغد الإثنين وبعد الغد الثلاثاء.

وكان منتخبات، مصر وتونس والجزائر والمغرب، تأهلت إلى المونديال، بعد ضمان صدارة مجاميعهم بجدارة واستحقاق.

منتخبات تأهلت لكأس العالم

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.

أفريقيا: المغرب - مصر - تونس - الجزائر - غانا.

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.

قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.