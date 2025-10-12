مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 1
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بعد مصر وتونس والمغرب والجزائر.. منتخب أفريقي جديد يتأهل إلى كأس العالم 2026

كتب : محمد القرش

11:57 م 12/10/2025

كأس العالم

تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جُزر القمر بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية.

وعزز النجود السوداء صدارتهم للمجموعة التاسعة برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن منتخب مدغشقر الوصيف صاحب الـ19 نقطة.

ويعد المنتخب الغاني هو الخامس الذي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا، حيث تُحسم باقي المقاعد في مباريات الغد الإثنين وبعد الغد الثلاثاء.

وكان منتخبات، مصر وتونس والجزائر والمغرب، تأهلت إلى المونديال، بعد ضمان صدارة مجاميعهم بجدارة واستحقاق.

منتخبات تأهلت لكأس العالم

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.

أفريقيا: المغرب - مصر - تونس - الجزائر - غانا.

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.

قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

