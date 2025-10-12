الترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

أنهى منتخب مصر مبارياته بالمجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

واحتل منتخب مصدر الصدارة متفوقا على بوركينا فاسو الوصيف بفارق 7 نقاط، حيث لم يتعرض الفراعنة للخسارة (فاز 8، وتعادلين).

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر - 26 نقطة

2- بوركينا فاسو - 21 نقطة

3- سيراليون - 15 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا - 9 نقاط

6- جيبوتي - نقطة

