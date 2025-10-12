مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 1
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

جميع المباريات

الترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

كتب : محمد القرش

11:59 م 12/10/2025

منتخب مصر

أنهى منتخب مصر مبارياته بالمجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

واحتل منتخب مصدر الصدارة متفوقا على بوركينا فاسو الوصيف بفارق 7 نقاط، حيث لم يتعرض الفراعنة للخسارة (فاز 8، وتعادلين).

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر - 26 نقطة

2- بوركينا فاسو - 21 نقطة

3- سيراليون - 15 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا - 9 نقاط

6- جيبوتي - نقطة

