ملخص شوط مصر وغينيا بيساو الأول في ختام تصفيات المونديال

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراته أمام غينيا بيساو متقدماً بهدف دون رد، في اللقاء المقام بينهماً حالياً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بدأ الفراعنة اللقاء بسيطرة على مجريات اللعب، من خلال تمريرات متقنة في وسط الملعب.

وبعد دقائق قليلة، جاءت أولى المحاولات الخطيرة بعد عرضية من مصطفى محمد كاد أحمد سيد زيزو أن يقابلها برأسية، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة.

واستمر الضغط الهجومي للفراعنة، وأهدر مصطفى محمد فرصة هدف محقق في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة عرضية من زيزو، قبل أن ينجح محمد حمدي في الدقيقة العاشرة في افتتاح التسجيل، بعدما ارتقى برأسه لعرضية متقنة من كوكا ليسكنها في شباك غينيا بيساو، معلناً عن تقدم مستحق للمنتخب الوطني.

واصل لاعبو مصر السيطرة على مجريات اللقاء بعد الهدف، وأهدر إبراهيم عادل فرصة أخرى برأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 16، فيما حاول منتخب غينيا بيساو العودة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكانت له أخطر فرصه في الدقيقة 35 عبر تسديدة قوية من دجالو داخل منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.