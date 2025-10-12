مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر الثاني يفوز على البحرين برباعية دون رد

كتب : محمد القرش

10:13 م 12/10/2025

منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز منتخب مصر الثاني على نظيره البحريني برباعية دون رد، في إطار المباريات الودية استعدادا لبطولة كأس العرب 2025.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل الفراعنة 4 أهداف دون رد.

أهداف منتخب مصر الثاني ضد البحرين

- عمرو السولية في الدقيقة 48

- ميدو جابر في الدقيقة 50

- محمد شريف في الدقيقة 63

- مروان حمدي في الدقيقة 90+3

وكان منتخب مصر بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد سامي - ياسين مرعي - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - ميدو جابر - محمد شريف.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

نجم الدوري الإنجليزي يعرض بقايا سيارته عبر "eBay".. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر مصر والبحرين مباراة مصر والبحرين مصر و البحرين منتخب مصر والبحرين أهداف منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان