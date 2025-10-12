منتخب مصر الثاني يفوز على البحرين برباعية دون رد

فاز منتخب مصر الثاني على نظيره البحريني برباعية دون رد، في إطار المباريات الودية استعدادا لبطولة كأس العرب 2025.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل الفراعنة 4 أهداف دون رد.

أهداف منتخب مصر الثاني ضد البحرين

- عمرو السولية في الدقيقة 48

- ميدو جابر في الدقيقة 50

- محمد شريف في الدقيقة 63

- مروان حمدي في الدقيقة 90+3

وكان منتخب مصر بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد سامي - ياسين مرعي - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - ميدو جابر - محمد شريف.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

