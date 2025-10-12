10 صور من وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد القاهرة استعدادا لمباراة غينيا

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو، على ستاد "القاهرة الدولي" اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي مباراة احتفالية، للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره جيبوتي في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات، يليه منتخب مصر بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

