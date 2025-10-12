نجم الدوري الإنجليزي يعرض بقايا سيارته عبر "eBay".. ما القصة؟

تم عرض حطام سيارة فيراري من نوع "GTC4Lusso" التي يبلغ سعرها 260 ألف جنيه إسترليني والتي كان يملكها مايكل أنطونيو نجم وست هام، على موقع "eBay" مقابل 40 ألف جنيه إسترليني.

ونجا مايكل أنطونيو من الموت في شهر ديسمبر الماضي، عندما تعرض لحادث سير على الطريق بالقرب من قرية ثيدون بوا في إسيكس بإنجلترا.

ووقع الحادث في غابة إيبنج، حيث ظل عالقا في العربة لأكثر من 45 دقيقة، وسط محاولات من رجال الإطفاء لإنقاذه.

وكان أنطونيو يقود سيارته عائدًا إلى منزله من ملعب راش جرين التدريبي الخاص بنادي وست هام عندما اصطدم بشجرة، حيث خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في ساقه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن اللاعب الإنجليزي عرض بقايا سيارته على قائمة المبيعات عبر منصة "eBay".

تم إدراج السيارة في البداية على أنها "ضرر غير مسجل"، مما يشير إلى أنها لم يتم المطالبة بها في التأمين، وبدا الأمر أبعد من أي شيء يمكن إصلاحه.

وسبق لأنطونيو أن اصطدم بسيارته لامبورجيني هوراكان التي تبلغ قيمتها 210 ألف جنيه إسترليني في مستودع قمامة بمنزل عائلي في بالهام، جنوب لندن، بينما كان يرتدي زي رجل ثلج بعد أن فقد السيطرة على السيارة، في عام 2019.