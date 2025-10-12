مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

1 0
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

1 0
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

1 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

1 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

نجم الدوري الإنجليزي يعرض بقايا سيارته عبر "eBay".. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

09:24 م 12/10/2025
    سيارة أنطونيو نجم الدوري الإنجليزي بعد الحادث
    المهاجم الجمايكي مايكل أنطونيو
    الجامايكي مايكل أنطونيو
    مايكل أنطونيو 2
    المهاجم مايكل أنطونيو
    مايكل أنطونيو المهاجم الجامايكي
    مايكل أنطونيو مهاجم وست هام

تم عرض حطام سيارة فيراري من نوع "GTC4Lusso" التي يبلغ سعرها 260 ألف جنيه إسترليني والتي كان يملكها مايكل أنطونيو نجم وست هام، على موقع "eBay" مقابل 40 ألف جنيه إسترليني.

ونجا مايكل أنطونيو من الموت في شهر ديسمبر الماضي، عندما تعرض لحادث سير على الطريق بالقرب من قرية ثيدون بوا في إسيكس بإنجلترا.

ووقع الحادث في غابة إيبنج، حيث ظل عالقا في العربة لأكثر من 45 دقيقة، وسط محاولات من رجال الإطفاء لإنقاذه.

وكان أنطونيو يقود سيارته عائدًا إلى منزله من ملعب راش جرين التدريبي الخاص بنادي وست هام عندما اصطدم بشجرة، حيث خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في ساقه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن اللاعب الإنجليزي عرض بقايا سيارته على قائمة المبيعات عبر منصة "eBay".

تم إدراج السيارة في البداية على أنها "ضرر غير مسجل"، مما يشير إلى أنها لم يتم المطالبة بها في التأمين، وبدا الأمر أبعد من أي شيء يمكن إصلاحه.

وسبق لأنطونيو أن اصطدم بسيارته لامبورجيني هوراكان التي تبلغ قيمتها 210 ألف جنيه إسترليني في مستودع قمامة بمنزل عائلي في بالهام، جنوب لندن، بينما كان يرتدي زي رجل ثلج بعد أن فقد السيطرة على السيارة، في عام 2019.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مايكل أنطونيو أنطونيو الدوري الإنجليزي وست هام حادث لاعب وست هام سيارة لاعب وست هام

