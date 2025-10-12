صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي جواو فيلكس، من المشاركة رفقة منتخب بلاده في مباراة المجر المقبلة، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن النجم البرتغالي سيخضع لفحص طبي اليوم الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المجر المقبلة، بعد تعرضه لإجهاد عضلي خلال الساعات الماضية.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي داخل معسكر منتخب البرتغالي، لتجهيزه لمباراة المجر المقبلة، بالإضافة إلى قيامه ببعض التدريبات في صالة الجيم.

وكان جواو فيلكس، شارك في مباراة منتخب بلاده أمس أمام إيرلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي انتهى لصالح البرتغال بهدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب البرتغال يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، يليه منتخب أرمينيا برصيد 3 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

