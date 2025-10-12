مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

1 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة البحرين

كتب : محمد القرش

06:01 م 12/10/2025

منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين، في المباراة الودية التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البحرين

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد سامي - ياسين مرعي - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية – غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - ميدو جابر - محمد شريف.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

بعد أون سبورت.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وغينيا بيساو

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب تشكيل منتخب مصر حلمي طولان مصر ضد البحرين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟