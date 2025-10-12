تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة البحرين

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين، في المباراة الودية التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البحرين

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد سامي - ياسين مرعي - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية – غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - ميدو جابر - محمد شريف.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

