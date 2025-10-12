رعب في سماء أنجولا.. نجاة منتخب نيجيريا من حادث طائرة.. ما القصة؟

نجت بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم من حادث طائرة أثناء عودتها من أنجولا إلى العاصمة أبوجا، عقب خوض مواجهة ليسوتو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي أن بعثة المنتخب وصلت البلاد بسلام بعد تأخر إقلاعها في أنجولا بسبب مشكلة فنية في الطائرة التي كانت تقل الفريق عقب المباراة.

وكشف البيان أن الطائرة تعرضت لـ تشقق في الزجاج الأمامي أثناء التحليق بعد التزود بالوقود في مطار لواندا، إلا أن قائد الطائرة تعامل باحترافية عالية ليهبط بها بسلام دون وقوع أي إصابات بين أفراد البعثة.

وأكد الاتحاد سلامة جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، موجهاً الشكر للطاقم الجوي على سرعة استجابته وحسن التصرف.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب نيجيريا نظيره بنين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى لتعزيز موقعه في جدول المجموعة والاقتراب من بطاقة التأهل للمونديال.