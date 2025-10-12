مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

رعب في سماء أنجولا.. نجاة منتخب نيجيريا من حادث طائرة.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:44 م 12/10/2025

منتخب نيجيريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجت بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم من حادث طائرة أثناء عودتها من أنجولا إلى العاصمة أبوجا، عقب خوض مواجهة ليسوتو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي أن بعثة المنتخب وصلت البلاد بسلام بعد تأخر إقلاعها في أنجولا بسبب مشكلة فنية في الطائرة التي كانت تقل الفريق عقب المباراة.

وكشف البيان أن الطائرة تعرضت لـ تشقق في الزجاج الأمامي أثناء التحليق بعد التزود بالوقود في مطار لواندا، إلا أن قائد الطائرة تعامل باحترافية عالية ليهبط بها بسلام دون وقوع أي إصابات بين أفراد البعثة.

وأكد الاتحاد سلامة جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، موجهاً الشكر للطاقم الجوي على سرعة استجابته وحسن التصرف.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب نيجيريا نظيره بنين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى لتعزيز موقعه في جدول المجموعة والاقتراب من بطاقة التأهل للمونديال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب نيجيريا حادث منتخب نيجيريا كأس العالم أنجولا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟