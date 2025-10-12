"بديل صلاح وحارس جديد".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

كتب- محمد خيري:

يختتم المنتخب الوطني المصري، مبارياته اليوم الأحد في التصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستضيف منتخب مصر، نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي حسم الفراعنة التأهل لها بشكل رسمي.

ووضع حسام حسن المدير الفني للفراعنة، خطة المباراة خلال المران الختامي أمس، وسوف يشهد التشكيل عددا من الغيابات بسبب إراحة اللاعبين، لعدم أهمية المباراة، وعلى رأس الغيابات محمد صلاح والحارس محمد الشناوي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير أو "محمد صبحي".

الدفاع : أحمد عيد وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد حمدي.

الوسط : مهند لاشين وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر.

الهجوم : أحمد السيد زيزو وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل.

وتعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه في المباراة الماضية على جيبوتي بثلاثية، في الجولة الماضية من التصفيات.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.