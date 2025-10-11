مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 4
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام البحرين استعدادا لكأس العرب

كتب - محمد عبد السلام:

10:09 م 11/10/2025

منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض منتخب مصر الثاني مواجهة ودية أمام نظيره منتخب البحرين غدًا الأحد، الموافق 12 أكتوبر، وذلك في إطار استعداداته النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العرب "قطر 2025".

موعد مباراة مصر والبحرين

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقام على الأراضي المغربية.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

يشارك منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات: الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة الكويت ضد موريتانيا.

موعد انطلاق بطولة كأس العرب قطر 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

نتيجة مباراة منتخب مصر الودية السابقة

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر الثاني كان قد خسر أمام منتخب المغرب في مباراة ودية أقيمت يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز المغرب بثنائية دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي