موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام البحرين استعدادا لكأس العرب

يخوض منتخب مصر الثاني مواجهة ودية أمام نظيره منتخب البحرين غدًا الأحد، الموافق 12 أكتوبر، وذلك في إطار استعداداته النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العرب "قطر 2025".

موعد مباراة مصر والبحرين

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقام على الأراضي المغربية.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

يشارك منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات: الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة الكويت ضد موريتانيا.

موعد انطلاق بطولة كأس العرب قطر 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

نتيجة مباراة منتخب مصر الودية السابقة

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر الثاني كان قد خسر أمام منتخب المغرب في مباراة ودية أقيمت يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز المغرب بثنائية دون رد.