متفوقا على الأساطير.. إيرلينج هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا

حقق إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج، رقما قياسيا على المستوى الدولي، متفوقا على الكثير من أساطير كرة القدم.

وسجل هالاند ثلاثية في فوز النرويج على الكيان الصهيوني بخماسية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتصدر المنتخب النرويجي جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، متفوقا على منتخب إيطاليا الوصيف صاحب الـ9 نقاط.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في التاريخ يصل لـ 50 هدفا دولي مع منتخب بلاده، حيث جاءت قائمة الأسرع كالتالي:

1. إيرلينج هالاند (النرويج) - 46 هدفا

2. هاري كين (إنجلترا) - 71 هدفا

3. نيمار (البرازيل) - 74 هدفا

4. كيليان مبابي (فرنسا) - 90 هدفا

5. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) - 90 هدفا

6. ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 107 أهداف

7. كريستيانو رونالدو (البرتغال) - 114 هدفا

