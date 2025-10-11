مباريات الأمس
جميع المباريات

مشنوقًا.. وفاة نجل أسطورة مصارعة بعد 16 عامًا من انتحار والده

كتب : نهي خورشيد

07:17 م 11/10/2025

بروديجي أرتورو جاتي

توفي نجل أسطورة الملاكمة أرتورو جاتي عن عمر ناهز 17 عامًا، حيث تم العثور على بروديجي مشنوقًا منذ 3 أيام.

وبعد مرور ما يزيد قليلاً على 16 عامًا على وفاة والده منتحرا، توفي أرتورو جونيور في المكسيك يوم الثلاثاء، حسبما تم الإعلان عنه.

وفقًا لشبكة TVA Nouvelles الكندية الناطقة بالفرنسية، كان المراهق في المكسيك مع والدته، أماندا رودريجيز، قبل وفاته المفاجئة. وورد أنه عُثر عليه ميتًا على يد أحد جيرانه.

وكان أرتورو جونيور يطمح إلى السير على خطى والده وتأسيس مسيرة ملاكمة خاصة به قبل وفاته، حيث ارتدى قفازات الملاكمة لأول مرة في السادسة من عمره، ثم شارك في عدة مباريات هواة.

وُلِد أرتورو قبل 10 أشهر فقط من وفاة والده في البرازيل، وهو الأمر الذي لا يزال موضع جدل بعد 16 عامًا، حيث تم العثور على أرتورو الأب، بطل العالم السابق في وزنين، ميتًا أثناء عطلته مع ابنه وزوجته أماندا في يوليو 2009.

