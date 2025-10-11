مشنوقًا.. وفاة نجل أسطورة مصارعة بعد 16 عامًا من انتحار والده

توفي نجل أسطورة الملاكمة أرتورو جاتي عن عمر ناهز 17 عامًا، حيث تم العثور على بروديجي مشنوقًا منذ 3 أيام.

وبعد مرور ما يزيد قليلاً على 16 عامًا على وفاة والده منتحرا، توفي أرتورو جونيور في المكسيك يوم الثلاثاء، حسبما تم الإعلان عنه.

وفقًا لشبكة TVA Nouvelles الكندية الناطقة بالفرنسية، كان المراهق في المكسيك مع والدته، أماندا رودريجيز، قبل وفاته المفاجئة. وورد أنه عُثر عليه ميتًا على يد أحد جيرانه.

وكان أرتورو جونيور يطمح إلى السير على خطى والده وتأسيس مسيرة ملاكمة خاصة به قبل وفاته، حيث ارتدى قفازات الملاكمة لأول مرة في السادسة من عمره، ثم شارك في عدة مباريات هواة.

وُلِد أرتورو قبل 10 أشهر فقط من وفاة والده في البرازيل، وهو الأمر الذي لا يزال موضع جدل بعد 16 عامًا، حيث تم العثور على أرتورو الأب، بطل العالم السابق في وزنين، ميتًا أثناء عطلته مع ابنه وزوجته أماندا في يوليو 2009.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال بسبب اليونايتد

انفجر في البكاء وكشف عن وشم.. لاعب يوجه رسالة إلى والده المتوفي (صور)