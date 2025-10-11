4 جنسيات بينها المغربية.. من هو يونس إبراهيم موهبة برايتون المنتظرة في

انفجر في البكاء وكشف عن وشم.. لاعب يوجه رسالة إلى والده المتوفي (صور)

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، سر تصريحات تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تكون تكهنات تركي آل الشيخ حول احتمال بيع مانشستر يونايتد مرتبطة بخطط إعادة بناء أولد ترافورد.

وأبدت مصادر مانشستر يونايتد حيرة إزاء تصريحات تركي آل الشيخ، التي أشار فيها إلى أن النادي كان في مناقشات بشأن بيع محتمل.

وارتبط اسم آل الشيخ قبل عامين باستحواذ محتمل على نادي مارسيليا الفرنسي، كما تعامل مع الملياردير الفرنسي رودولف سعاده، الذي فكر أيضًا في شراء مارسيليا، ويعتبر الأخير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، التي استحوذت مؤخرًا على شركة Freightliner.

وتملك شركة Freightliner قطعة أرض حول ملعب أولد ترافورد والتي تعد محورية لخطط مالك نادي مانشستر يونايتد المشارك السير جيم راتكليف، لبناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف متفرج بجوار ملعب النادي الذي يبلغ عمره 115 عامًا .

وكان اللورد سيب كوي، رئيس فريق العمل في أولد ترافورد، سافر إلى نيويورك في يوليو الماضي، للبحث عن مستثمرين محتملين يمكنهم المساعدة في دفع تكاليف الملعب الجديد، التي تقدر بما يصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

"قصص متفوتكش".. مكالمة أبو تريكة لحسن شحاتة.. وسخرية أحمد فهمي من ممدوح عيد